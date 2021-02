​Koroona kiuste Eesti meistriks

Kristina Kiisk selgitas, et üldkorralduselt oli tegemist kindlasti imeliku võistlusega. „Distantsi hoidmine, maskid, publiku puudumine, kogu see nö "uus reaalsus". Ega me tegelikult teiste lõbuks lasegi, aa ma ikkagi imestan, et korraldajad otsustasid võistluse siiski läbi viia ja mitte kevadesse (lähemale EMile) edasi lükata,“ arutles ta. „Detsembrist saadik on olnud kolm laskevõistlust või kontrolltreeningut, mis on kaugeltki mitte piisav arv, et Eesti tähtsaimateks võistlusteks piisavalt harjutada ja ennast vormi viia.“