Kindlustuse lepitusorganite nõukoja esimehe Siiri Tõniste hinnangul on kindlustuse lepitus toonud 10 aastaga häid tulemusi. „67 protsenti kõigist kindlustusvaidlustest on lõppenud kokkuleppega tänu lepitajate heale tööle. Kuna lepitus on efektiivne, klientide jaoks tasuta, lepituse läbiviimisel on vähe bürokraatiat ja see on märksa kiirem võrreldes kohtutega, siis on ka kliendid üldiselt lepitusega rahul,“ ütles nõukoja esimees ja Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Tõniste.