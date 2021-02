Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ütles, et nii noortekeskus kui ka Oisu, Väätsa ja Käru noortetuba on praegu lahti. Keskusest käib läbi umbes 40-50 noort päevas, seega tuleb jälgida, et neid ei satuks majja korraga liiga palju. Särkinen lisas, et seni pole olnud tarvis aja kinnipanekut rakendada ja on saanud hakkama nii, et kui uus rühm tuleb, siis eelmised seavad end minekule.