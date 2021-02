«Paide 3000» uurib ühe linna näitel kogukonna ja kunsti suhteid

Puitmajadega möödunud sajandi algusest ja paneelmajadega, mille rõdudel kasvavad värvilised petuuniad; aedadega, mida hoolsad omanikud terve suve väsimatult niidavad, ja tänavatega, milles on augud, mida jõudumööda parandatakse, aga nii kui üks saab parandatud, on kohe kolm uut platsis. Inimestega, kes käivad päevast päeva tööl, ja inimestega, kes ei käi tööl, sest neil ei ole tööd või sellepärast, et nad on oma panuse ühiskonnale juba andnud, ja inimestega, kes ei käi tööl, sest – kurat seda teab.