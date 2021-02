Postkastide ühispöördumine lumesahkade ja inimeste poole

Põhiliseks probleemiks õues asuvate postkastide jaoks on nende ette kuhjunud lumehanged, samuti kinnikülmunud kaaned ja uksed, grupikastide puhul aga jäätunud lukud. Korterite trepikodades asuvate postkastide kasutamist raskendavad sinna ette laotud kelgud, suusad, lapsevankrid jms. Kui kirjakandja kulutab iga postkasti juures kelguvirna ümber ladumisele, hangedes sumpamisele või luku ja luugiga maadlemisele täiendava minuti, tähendab see lõpuks postikanderingi pikenemist tundide võrra ja posti hilisemat jõudmist saajani.

Lisaks füüsiliste takistuste eemaldamisele postkastide eest on ka oluline, et nendeni viiv tee oleks turvaliselt läbitav. Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on jäine või lumine. Libedusest põhjustatud traumade tõttu viibib igal aastal töölt eemal suur hulk kirjakandjatest. See toob endaga kaasa jällegi saadetiste pikema ooteaja.