Terviseameti kommunikatsioonitöötaja Kirsi Pruudel edastas Järva Teatajale tänase päeva seisuga Koeru hooldekeskuse koroonastatistika: nakatunud on 52 klienti ja 25 töötajat, hospitaliseeritud on 26 klienti, surnud on 9 klienti, neist 4 haiglas.