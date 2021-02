Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et iga loomahing on päästmist väärt olgu ta siis kass või koer. "Meie abistajad Imaverest olid seda koera juba ammu toitnud ja jälginud. Söök ja jook jõudis kuudi juurde ümberkaudsete inimeste käest mitte perenaiselt, kes oli looma suhtes üsna ükskõikne," rääkis ta.

Viimaseks piisaks sai olukorrale karm külm, mis praegu väljas valitseb. Piisner rääkis, et koeral polnud kuudis mitte midagi, mille peal magada või natukenegi sooja saada, rääkimata joogiveest, mis kohe ära külmus. "Kui abistajad läksid kuuti põhku panema ja süüa viima, said nad perenaiselt sõimata ning samas kõlas ka lause, et viige see koer siit minema. See tegi olukorra ja koera päästmise kohe palju lihtsamaks," selgitas ta.