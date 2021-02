Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel Lääne-Eestis kuivad, Lõuna-Eestis ja Peipsi ümbruses sajab kerget lund ning teed on kaetud õhukese lumekihiga. Harjumaa põhjaosas ja idapoolsemates maakondades on teedel jäitest tingitud libeduse oht.