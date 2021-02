„Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad on inimesed, kes aitavad Eestis turvalisust luua ja hoida ning nende roll turvalise elu tagamisel on asendamatu,“ ütles siseminister Kristian Jaani. „Samuti on ülioluline, et vabatahtlike tegevust toetatakse ja toetajaid märgatakse. Just sellepärast tunnustame juba kümnendat aastat järjest vabatahtlike rühmi ning täname inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad,“ lisas siseminister. Sel aastal tunnustatakse esmakordselt ka üht naabrivalve piirkonda.