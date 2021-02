Jaani Tare sai Järva valla aasta teoks

Tunnustusest kuulda saanud Riio Põldmaa tunnistas, et tunne on ülev: „Pool aastat on täis. On läinud paremini, kui lootsime. Me ei arvanud, et nii palju rahvast käib. Mõtlesime, et kui paarkümmend inimest päevas läbi käib, aga lõunat sööb meil tööpäeviti nii 30–50 inimest, ülejäänud on boonus," ütles Põldmaa. „Hoiame ka õhtuti kööki lahti kella kaheksani ja pühapäeval kella kuueni, et inimestel oleks ka peale tööd koht, kuhu tulla. Käiakse ka peredega õhtust söömas."