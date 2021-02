Jaanuaris perearst Ingrid Aldi tehtud Paide linna ja Järva valla haridustöötajate pilootprojekt koroona vastu vaktsineerimise osas polnud sugugi asjata. Tänu sellele, et soovijate arv on teada nng ettevalmistused süstimisteks tehtud, saavad nüüd just meie õpetajad esimestena vaktsineeritud.