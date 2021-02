Jüri Ratase pakutud idee keelata eraisikutel annetuste tegemine erakondadele on pigem asendusteema viimaks fookust kriminaalse rahastuse teemalt eemale. Näiteks Keskerakonnaga seotud juhtumitest on enamus seotud keelatud annetustega, mis on tehtud kas mõjuvõimuga kauplemise või muul eesmärgil.