Tulundusühistu Farm In ehk viis piimandusühistut ja 11 põllumajandustootjat panid raha kokku, et ehitada õlikultuuride töötlemise tehas, mille omanik on osaühing Farm In Productions. Tehas sai nurgakivi 2018. aasta veebruaris ja pidi sama aasta lõpuks juba 11 inimesele tööd andma.