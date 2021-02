„Tõe ja õiguse“ V osa on kuulatav audioraamatuna

Romaanisarja kolm esimest ja viienda osa on sisse lugenud Meelis Kompus, neljandale osale annab oma hääle Hele Kõrve. „Audioraamatut on hea kuulata autoga sõites, samuti neil, kel on nägemisega probleeme. Oleme rõõmsad, et nüüdsest on „Tõde ja õigus" kuulatav ja teeb seega romaani kättesaadavamaks rohkemate inimeste jaoks," sõnas A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim. „Taas on ka osad audioraamatud tasuta jagamiseks koolidele."