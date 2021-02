Talvine suplus annab energiat

„Koeru rahva seas on taliujumine populaarne, paljud uued tulijad, kes on katsetanud ja proovinud, on käima jäänudki. Väga lahe! Ise käisin viimati Väinjärves ujumas pühapäeval, 7. veebruaril," ütleb pereema Silja Flink naeruselt ja tunnistab, et kunagi varem pole nad abikaasa Silveriga talvel ujumas käinud.