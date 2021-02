Esna galerii avas paariks nädalaks näituse

Esna galerii peremees Martin Bristol sõnas, et Mara Ljutjuki maalide jõudmine Esnasse on suur au. «Praegune on eriline ja ajalooline. See on aeg, millest me hiljem räägime oma lastelastele kui murrangulisest muutuste ajast. Ehkki inimesed on praegu pigem sunnitud püsima koduseinte vahel, on oluline jätkata loometööd ja selle eksponeerimist,» lausus ta.