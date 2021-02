Eile edastas terviseameti kommunikatsioonitöötaja Kirsi Pruudel Järva Teatajale info, et Koeru hooldekeskuses on nakatunud 123 inimest. Kolmapäevaste andmete järgi oli haigestunute seas 25 töötajat. Haiglaravile on viidud 26 hoolealust, surnud on üheksa, neist neli haiglas.