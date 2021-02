„Koduõppe ja piiratud kohtumisvõimaluste tõttu on sellel õppeaastal kogu õpilasfirmade programm olnud tavapärasest keerulisemas olukorras. Varasemalt oleme aasta jooksul saanud korraldada mitmeid õpilasfirmade laatu, kuid seekord pole see praktiliselt võimalik olnud ja seega on õpilastel jäänud puudu väga oluline osa oma ettevõtte loomise praktikast,“ selgitas JA Eesti tegevjuht Kersti Loor.

Vajaliku praktika saamiseks toimub nüüd traditsiooniline aasta alguse suur õpilasfirmade laat, mida muidu peeti suurtes kaubanduskeskustes, täielikult veebi vahendusel. „Laupäeval kell 12-18 on kõik oodatud kaasa lööma otseülekandes ning eriti on oodatud inimesed n-ö põikama sisse ka õpilaste virtuaalsetesse laadaboksidesse, et noortelt ettevõtjatelt videokõne vahendusel nende toodete ja teenuste kohta küsimusi küsida ning loomulikult tooteid ka soetada,“ lausus Loor. „Kõik on väga oodatud aktiivselt õpilasfirmadega suhtlema, sest selline otse klientidega suhtlemine ja müügitöö on oluline osa kogu programmi õppeprotsessist.“