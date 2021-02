Paide linnameeskonna tegevjuht ​Jaanus Pruuli rääkis, et kokku andis võistkonnast positiivse koroonaproovi 12 mängijat ja kaks treenerit.

Tänaseks on suurem osa mängijatest juba trennis tagasi, mõnedel lõpeb isolatsiooniperiood pühapäeval ja kolmel mängijal 17. veebruaril. Trennidega saadi taasalustada esmaspäeval 8. veebruaril, nii et praeguseks on poistel Pruuli kinnitusel seljataga väga tugev ja õnnestunud treeningnädal.