Ettevaatust teedel: sadama hakkab lörtsi ja lund, esineb jäidet

Varahommikul on Põhja-Eestis suuremad maanteed sõidujälgedes valdavalt soolaniisked, kuid sõiduradade vahel soolalumesegused ja kohati sajab lund. Mujal Eestis on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool lund, saartel ka lörtsi. Kohati on jäidet. Lääne-Eestis püsib ilm pehmem ja jäiteoht on suurem. Õhutemperatuur päeval kerkib -10 kraadist kõrgemale.