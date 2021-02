Kõige vähem koroonapositiivseid lisandus Türi valda

Järvamaal on kokku positiivse koroonaproovi andnud 734 inimest, neist 234 viimase 14 päeva jooksul. Viimase 14 päeva jooksul on Järvamaal 100 000 elaniku kohta haigestunud 775,50 inimest. Eestis üldiselt on see suhtarv 622,81.