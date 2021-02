Peetri kool jääb distantsõppele

"Täna kell 22.00 sain teate, et üks meie õpetaja on andnud positiivse koroonaproovi. Praeguseks hetkeks on teada, et nakkusohtlikusse periood jääb koolipäevadest neljapäeva ja reedesse. Seega on antud õpetajaga kokku puutunud enamik koolis töötavaid õpetajaid (kokku üheksa õpetajat ja kolm lasteaiaõpetajat). Eeltoodust tulenevalt olen sunnitud Peetri kooli suunama alates homsest (s.o 15.02.2021) distantsõppele kuni vaheaja alguseni," kirjutas Prants Facebookis.