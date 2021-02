Maakonna kõrgeima autasu pälvis tuntud poliitik

Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Helje Mets ütles, et kuigi esildisi saadeti tänavu kokku viis, tehti valik siiski nelja õigeaegselt laekunud esildise vahel. "Sel aastal läks hästi, sest oli, kelle vahel valida ning seetõttu otsustas juhatus hiljem laekunud esildise valikust välja jätta," põhjendas ta.

Viimasel neljal aastal on JOLi juhatuse esimees vabariigi aastapäeval vapimärgiga autasustanud suisa kahte inimest. Ent on ka aastaid, kus vabimärgi kavalere on lisandunud ühe kui kolme kaupa.