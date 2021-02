Teatri kunstiline juht Jan Teevet selgitas toona, et avaliku konkursiga otsitakse inimest, kes kujundaks oma töökoha enda näole vastavalt. „Hoolimata sellest, et me oleme teater ja meie üheks põhitegevuseks jääb lavastuste loomine ja etendamine, ei otsi me tingimata klassikalise kooliga näitlejat. Me ootame kandideerima kõiki, keda huvitab teatri piiride avardamine, olgu selleks siis valgus- või etenduskunstnik või hoopis kirikuõpetaja või bioloog,“ sõnas Teevet.