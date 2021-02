Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma ütles, et kaitsealadel tuleks igal juhul enne suurelt teelt kõrvale keeramist kontrollida alal kehtivad piiranguid ning vajadusel konsulteerida Keskkonnaameti kui kaitseala valitsejaga. „Reeglina on kaitsealadel väljaspool teid nii mootor- kui maastikusõidukitega sõitmine keelatud. Lubatud on see vaid üksikutel aladel kaitseala valitseja nõusolekul hästi põhjendatud erijuhtudel. Oleme saanud sel talvel juba murelikke märguandeid korduvate rikkumiste kohta näiteks Alam-Pedja looduskaitseala luhtadelt ja Ida-Virumaa rabaservadest. Tuletame meelde, et kaitsealad on siiski looduse rahupaigad, väljaspool neid on piisavalt tegutsemisruumi,“ selgitas Kaili Viilma.