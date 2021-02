Muinsuskaitseamet jagas maakonda tuhandeid toetuseurosid

Tänavu esitati muinsuskaitseametile kahte taotlusvooru üle 500 taotluse 16,4 miljoni euro väärtuses. «Positiivse poole pealt näitab see, et omanikud on muinsuskaitseameti toetused üles leidnud, samas annab see tunnistust ka mälestiste aastakümnetega kogunenud suurest remondivõlast, mille katmiseks on muinsuskaitseameti toetused hädavajalikud,» ütles peadirektor Siim Raie.