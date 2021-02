Levila uus lavastuslik dokfilm jõuab esimesena kinolinale Paides

Seanss on mõeldud Paide gümnaasiumi õpilastele (kinnine üritus), pärast filmi on vestlusring ja näitusetuur maja peal. Vestlusel osalevad filmi autor Erik Tikan, samuti Eero Epner ning Daniel Vaarik.

Tõestisündinud lool põhinev lühifilm räägib sellest, kuidas ühe tavalise 15-aastase noormehe elu võtab järsu pöörde. Teise maailmasõja entusiastist isa tutvustab talle oma sõpru, kes on Eesti paremäärmusliku liikumise tulised järgijad.

Pideva mõjutuse tulemusel satub poiss lõpuks skinheadide kampa, kus vägivald ja vihkamine on igapäevane elu osa. Film on hea õppematerjal iseseisva mõtlemise, analüüsi- ja empaatiavõime arendamiseks ajal, mil noored on vastuvõtlikud erinevatele vihasõnumitele.