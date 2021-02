Ligi viiekümnes EPALi liikmesapteegis, mis asuvad 9-s Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Kuressaares, Võrus, Rakveres ja Haapsalus - on olemas vaktsineerimiseks vajalikud ruumid, mida saavad kasutada vaktsineerimise kompetentsiga tervishoiutöötajad. Kui praegu toimub COVID-19 vastane vaktsineerimine perearstikeskustes ja haiglates ning kavas on käivitada piirkondlikud vaktsineerimiskeskused, siis neis apteekides saaks alustada kaitsesüstide laialdast tegemist juba täna. „Meie liikmete apteekidel on olemas taristu ja veebipõhine registreerimissüsteem ning need on avatud ka nädalavahetustel ja õhtuti, mis muudab massvaktsineerimise inimestele oluliselt paindlikumaks,“ ütles EPALi juht proviisor Ly Rootslane. „Riiklik statistika näitab, et pühapäeval vaktsineeriti vaid 61 inimest, kuigi doose jaguks tuhandetele. Perearstikeskuste ja tervishoiuasutuste suutlikkus vaktsineerida nädalavahetustel on tagasihoidlik. 80-aastaseid ja vanemaid, keda täna vaktsineerima kutsutakse, saavad sinna tavaliselt minna vaid lähikondsetega. Neile on seda kõige lihtsam teha pärast tööd või nädalavahetustel. Praegune korraldus ei ole piisav olukorras, kus Eesti on nakatunute suhtarvu poolest tõusnud Euroopa Liidu esikümnesse,“ lisas Rootslane.