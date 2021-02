Suusatamise seeriavõistlus kutsub osalema

Tegemist on neljaetapilise võistlusega, kus on võimalik end proovile panna kilomeetrisel sprindidistantsil, 3, 6 ja 9 kilomeetrit pikal distantsil. Noortele on võislusel eraldi distantsid, kus kuni kuueaastased sõidavad igal etapil 200 meetrit, kuni 10 aastased umbes ühe kilomeetri ja kuni 14aastaste noorte distantsid ei ületa 3 kilomeetrit pikka suusaringi.

Starditakse eraldistardist, vabas järjekorras vähemalt 30 sekundiliste vahedega (olenemata vanusegrupist) ja see annab võimaluse hajutada inimesed, et ei tekiks gruppe. Samuti on see võistlejatele hea võimalus tulla omale sobival ajal ja minna starti just siis, kui tema selleks valmis on.