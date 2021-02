Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer selgitas, et Eesti on praegu olukorras, kus nakatumiskordaja on 1,15 ning liigub kiirelt juba 1,2 peale. See tähendab, et üsna pea algavad päevad, mille hommikustes arvudes on üle tuhande koroonapositiivse. «See võib jõuda juba vabariigi aastapäeval. Kui see suudetakse aga piirangute abil alla viia, oleks olukord parem,» lausus Fischer.