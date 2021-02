Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gildeni sõnul jäävad vandaalidele kodude puhul enim ette ukselukud, mida lõhutakse, aga kuhu topitakse ka liimi või nätsu. Vandaalide suured lemmikud on ka kivid, mis lendavad pahatihti akendesse või ukseklaasidesse, samuti vastu fassaadi. Kindlustaja sõnul on noorte kiviloopijate puhul tihti tegu igavlevate noortega, kellele ei tule pähegi, et katusele visatud kivi võib katust sedavõrd kahjustada, et tuleb suuremate remonditöödega alustada. Viimasel ajal meediasse jõudnud lood pahatahtlikest naabritest, kes tülide käigus rikuvad teise osapoole vara aedadest soojuspumba välisosadeni, liigituvad samuti vandalismi alla.

„Keskmiselt jääb üks vandalismikahju 500 euro juurde, samas üleöö ilmunud suurema grafiti eemaldamine võib kodu omanikule minna maksma 3000 eurot,“ tutvustab kindlustusekspert vandalismikahjusid.

Kaskokindlustusstatistika kohaselt saab autosid puudutavad vandalismi kahjujuhtumid enamjaolt liigitada ühte kahest kategooriast: parkiva sõiduki kriimustamine või selle osade lõhkumine, sealhulgas ka rehvide lõhkumised. Kuigi kahjud on stabiilse sagedusega, on kahju hüvitamiseks vajalikud summad jõudsalt tõusnud, sest sõidukid on uuemad ja varuosad kallimad, lisaks on tõusnud remondi töötunni hind. “Eelmisel aastal oli suurim vandalismi kahju 7000 eurot. Tegemist oli juhtumiga, kus lõhuti kõik sõiduki klaasid ja tuled, torgati läbi rehvid ning kahjustati ka salongi,” toob Seesami sõidukikindlustuse tootejuht Taavi Ottoson välja.

Kindlustajate sõnul ei ole päriselt võimalik juhuslike vandaalide tegutsemise eest end kaitsta, küll aga saab meelde jätta mõned nõuanded, kui vara on juba vandaalide küüsi langenud.

Veendu ohutuses

Kui tabad varga või vandaali otse sündmuskohal, siis reeglina piisab väga väikesest tähelepanust, et kurjategija selleks korraks oma ettevõtmise katki jätaks. Ülearu riskida siiski ei maksa, sest on täiesti võimalik, et kui kuritööd takistada, võib see viia konfliktini. Seega on mõistlik helistada esmajärjekorras politsei operatiivnumbril, et eskaleerunud olukord leiaks lahenduse professionaalses õhkkonnas. Olge tähelepanelik ja öelge kõik oma kahtlused politseile edasi. Jätke meelde võimalikult palju detaile ning ärge asuge asitõendeid iseseisvalt uurima. Püüdke säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna.

Fikseeri olukord

Olgu selleks agressiivsed või vulgaarsed maalingud, kriimustatud vara või purustatud aknad – tekkinud kahju tuleks jäädvustada võimalikult kiiresti. Ekspert soovitab ka telefoniga tehtud pildi või videoga juhtunu fikseerida, kuid kindlasti tuleks rikkumisest teavitada ka politseid. Politseinikud teevad kahjustatud varast fotod, kuulavad isiku üle ning alustavad kas väärteomenetlust või kui varaline kahju on üle 3200 euro, siis kriminaalmenetlust.

Kutsu abi