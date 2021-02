30 kooli üle Eesti on liitunud taimse koolilõuna programmiga

Kampaania Taimne Teisipäev on loonud programmi, et koostöös haridusasutustega aidata õpilastel tervislikumalt toituda. Programmiga liitunud koolides pakutakse õpilastele kord nädalas taimset koolilõunat. Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga on liitunud juba 30 kooli üle Eesti.

“Algatasime kooliprogrammi, et edendada koostöös haridusasutusega õpilaste toitumist. Paraku näitavad Tervise Arengu Instituudi uuringud, et vaid alla poole Eesti kooliõpilastest sööb iga päev köögi- ja puuvilju. Ka pähkleid-seemneid ja teravilju on õpilaste menüüs vajaka. Soovituslikust enam süüakse lihatooteid ning magusaid ja soolaseid snäkke. Vale toitumise tagajärjel on Eesti lastel juba varases eas tekkinud toitainete puudus, mis võib viia elustiilihaiguste tekke ja elukvaliteedi languseni. Meil on tõeliselt hea meel, et niivõrd paljud koolid tunnevad programmi vastu huvi ja soovivad õpilaste toidulauda tasakaalustada ja tervisekäitumist edendada,” sõnas Taimse Teisipäeva kooliprogrammi juht Karin Kanamäe.

Lisaks kord nädalas taimse koolilõuna pakkumisele on programmi eesmärk tõsta õpilaste teadlikkust tasakaalustatud toitumisest. Selleks viiakse läbi õpilastele suunatud töötubasid tasakaalustatud toitumisest. Töötubades arutatakse näiteks terviseriske, mis on seotud ebatervisliku toitumisega ning antakse häid ja praktilisi nippe, kuidas suurendada tervislike toitude osakaalu menüüs.

Sügisel Taimse Teisipäevaga liitunud Kindluse Kool Rae vallas liitus kooliprogrammiga, et mitmekesistada koolitoitu ning tõsta koolipere teadlikkust tervislikust ja keskkonnasõbralikust toitumisest. Mentori Marite Hannese hinnangul on koolipere Taimse Teisipäeva väga hästi vastu võtnud. "Mõjunud on minu meelest hästi, sest koolimenüü on seetõttu väga mitmekesine ja lastele maitseb ka. Mina isiklikult olen tänu sellele palju uusi toite söönud, mida ise kodus teha ei oskaks. Toidualaselt on see minu maailmapilti päris palju avardanud," sõnas Marite Hannes.

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium Karksi-Nuias oli juba varem mõnikord lihavabade koolilõunatega katsetanud. Kui koolile pakuti kohta programmis, olid nad rõõmsalt nõus taas alustama. Programmiga liituma ajendas kooli õpilastepoolne nõudlus. Sööklapersonali omakorda rõõmustas see, et programmis pakutakse mitmekesiseid taimsete koolilõunate retsepte. Söökla juhataja Viiri Vilgatsi sõnul meeldivad taimetoidupäevad eriti gümnaasiumiastme õpilastele. “Laste lemmikud on erinevad taimsed kotletid, püreesupid ja köögiviljadega pastaroad. Supipäevadel teeme juurde erinevaid hummuseid ja pestosid,” sõnas Vilgats.