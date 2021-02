ETV ja ETV+ otseülekanded algavad neljapäeval ja laupäeval kell 19.30, Raadio 2 erisaade kell 19.

ETV2 erisaated Jüri Muttika ja Heleri Alliga on ekraanil neljapäeval ja laupäeval kell 21.

Laupäevase poolfinaali eel on ETV kavas kell 18.45 uus erisaade “Staarid Eurovisiooni punasel vaibal”

1. poolfinaal / 18.02.2021

Esinemisjärjekord

1. Tanja: “Best Night Ever”

2. Hans Nayna: “One By One”

3. Wiiralt: “Tuuled”

4. Kéa: “Hypnotized”

5. Andrei Zevakin & Pluuto: “Wingman”

6. Karl Killing: “Kiss Me”

7. Nika Marula: “Calm Down”

8. Egert Milder: “Free Again”

9. Tuuli Rand: “Üks öö”

10. Koit Toome: “We Could Have Been Beautiful”

11. Kristin Kalnapenk: “Find A Way”

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin"

Esinemisjärjekord

1. Sissi: “Time”

2. Gram-Of-Fun: “Lost In A Dance”

3. Kadri Voorand: “Energy”

4. Helen: “Nii kõrgele”

5. Redel: “Tartu”

6. Rahel: “Sunday Night”

7. Uku Haasma: “Kaos”

8. Heleza: “6”

9. Uku Suviste: “The Lucky One”

10. Alabama Watchdog: “Alabama Watchdog”

11. Jüri Pootsmann: “Magus melanhoolia“

12. Suured Tüdrukud: “Heaven’s Not That Far Tonight”