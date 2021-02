Ettevõtjaid õpetatakse kodulehele tähelepanu pöörama

17. veebruaril toimuva ettevõtjate akadeemia veebiseminari teema seekord “Ettevõtte kuvand veebis kui edu võti".

Üritustesarja eestvedaja Kristina Gudinas andis teada, et seminaril saab teada, kas sinu ettevõtte koduleht on sinu visiitkaart, kas see kõnetab klienti, investorit ja ka tulevast koostööpartnerit või mis võiks olla koduleheküljel teisiti, mis on uudne ja teistelegi eeskujuks.

Nendele ja paljudele teistele küsimustele saavad osalejad Gudinase sõnul vastused. Lektoriks on Andres Kuusik, kes on Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja. "Ta analüüsib kohalike Järvamaa tootmisettevõtete kodulehti, e-poode ja teisi veebikanaleid. Vaadeldavad ettevõtted on selleks ka oma nõusoleku andnud," märkis ta.

Järvamaa ettevõtete akadeemia seminaril osalemine on tasuta. Osalemiseks tuleb end arenduskeskuse kodulehe kaudu kirja panna ja oodata saadetavat linki, et kolmapäeval siis kell 15- 17 toimuval veeikokkusaamisel küsimustele vastused saada.

Gudinas lisas etteruttavalt, et järgmine loeng on toimumas kuu aja pärast 17. märtsil ja siis on teemaks "Tööõigus - aktuaalsed probleemid töösuhetes 2021 ning mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas?". Lektorid on siis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits ja M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist Elina Soomets.