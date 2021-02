Jäine tee takistab maanteedel ohutut liiklemist, mistõttu tuleb sõidukijuhtidel olla ettevaatlik. Foto on illustratiivne. FOTO: Meelis Meilbaum

Tänavune talv on toonud kaasa terve rea sõidukahjusid, kus autosid on lõhkunud katuselt langenud lumi või on sõidetud otsa teel olevatele jääkamakatele, teatas PZU Kindlustus.