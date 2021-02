Üheks ilmekaks näiteks kus aasta tegijast lapsevanema roll esile kerkib on lapse sünnipäevapidu, teatas karskusliidu esindaja kolmapäeval. Tihti on meie kultuuris harjumus, et ka kõige väiksemate sünnipäev tähendab suuremate jaoks napsu lauale panemist kõige sellega seonduvaga. Lapsevanemad, kes suudavad oma lapse sünnipäevu tähistada ka ilma lisajulgustuseta on eeskujuks kõigile ning loovad uut kultuuri, kus alkohol pole iga tähistamise loomulik osa.