Valgehobusemäel sai teoks 20. suusasõit Jaak Mae karikatele

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juht ja võistluse eestvedaja Kalju Kertsmik ütleb Järva valla koduleheküljel, et tegelikult pidi 20. suusasõit olema juba eelmisel aastal, aga olematu talv lükkas selle edasi. «See talv on jälle teistmoodi eriline: pandeemia ei lase osalema välisvõistlejaid. Nad küll tahaksid, kuid ei hakka piirangute kiuste riskima. Kõige tähtsam on, et lapsed ja noored, kellele on võistlusi niigi vähe, saaksid võistelda,» selgitab ta.