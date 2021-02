Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas selgitas, et suure tõenäosusega tulevad hirved üle maakonna piiri Lääne-Virumaalt, kus neid rohkem liigub. «Porkuni kandis on hirvekasvandus, kust kuuldavasti aeg-ajalt loomad plehku panevad. Nendel hirvedel, keda meie oleme küttinud, pole küll kõrvas mingeid märke olnud,» selgitas ta. «Võimalik, et need on kunagi jooksu läinud hirvede järeltulijad, kes on looduses kohanenud ja isepäiselt rändavad isendid.»