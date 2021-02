Lihtsas keeles vaktsineerimise juhend aitab vaimpuudega inimesi

AS Hoolekandeteenused terviseedenduse nõunik Kaisa Renteli sõnul on ettevõtte klientidest vähemalt ühe vaktsiini saanud 81,5% ehk 1435 inimest. „Usume, et see juhend on vajalik, kuna kodudes elavate erivajadusega inimeste vaktsineerimine alles algab. Oma praktikast näeme, et erivajadusega inimestel võib tekkida küsimusi, millele on keeruline lihtsat seletust anda.”