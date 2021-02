2021 on rahvusvaheline puu- ja köögivilja-aasta

Miks puu ja köögiviljad on head ja kuidas meist igaüks võiks proovida sel aastal midagi ise kasvatada, kirjutavad maablogis ministeeriumi välissuhete osakonna nõunik Galina Jevgrafova ja avalike suhete osakonna nõunik Iiris Saluri.

Puu- ja köögiviljad on head, sest need on kiudainete, vitamiinide ja mineraalainete allikad. Tervisliku toitumise osana aitavad puu- ja köögiviljad vähendada ülekaalulisust ja rasvumist, kroonilisi põletikke, kõrget vererõhku ja kõrgenenud kolesteroolitaset. Ühest ampsust mõistagi ei piisa, neli-viis peotäit päevas oleks aga juba väga hea!