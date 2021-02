Paide Hammerbecki põhikooli 1. - 6. klasside õpilased said täna hommikul teate, et ei pea külma trotsides kooli minema. Termomeetrid Paide linnas ja selle lähiümbruses näitasid 25 miinuskraadi ja alla selle ning see tähendas, et õpilased võivad pidada külmapühi.