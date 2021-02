Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et oli veel eile õhtul optimistlik ning lootis, et ehk ei tule lubatud külmakraadid Kesk-Eestisse ning kella 11-ks on päike juba sedavõrd mõjuvõimas, et võistlust saab korraldada. "Paraku tuli külm just meile ning näha oli, et nii kiirelt temperatuur siiski ei tõuse," sõnas ta