Terviseameti andmetel lisandus viimase 14. päevaga 831 koroonaviirusesse nakatunut. Lähikontaktseid on jälgimisel 1909. Lääne regioonis on 18. veebruari seisuga 18 üle 5 nakatunuga kollet, neist 5 kollet on seotud õppeasutustega. Kuivõrd nakatumised pere ja töökoha ning õppeasutuste kaudu on suurenenud, on oluline, et lähenevat koolivaheaega silmas pidades käituksid inimesed mõistlikult ja vastutustundlikult. Nii Päästeamet, Terviseamet kui Politsei- ja Piirivalveamet panevad inimestele südamele, et viiruse levikut on võimalik peatada ainult sotsiaalse distantseerumise kaudu.