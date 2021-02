Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul täitis testküsitlus seatud eesmärgi ning rahule võib jääda nii saadud vastuste arvu kui ka küsitluse kohta antud tagasisidega. „Erinevalt selle aasta lõpus toimuvast suurest loendusest oli testküsitlus valimisse sattunud inimestele vabatahtlik. Arvestades, et peamine suhtlus inimestega toimus vaid veebi ja telefoni teel ning kodukülastusi koroonaviiruse tõttu ei tehtud, on ligi 90% vastamismäär väga hea tulemus. Aasta lõpus algaval loendusel loodame siiski, et veebis vastab oluliselt rohkem inimesi, sest küsimusi on vähe ja vastamine ei võta kaua aega,“ ütles Osila.