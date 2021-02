Noortekoondiste treenerite hulgast leiab ka järvalasi

Roman Kozhukhovskyi juhendab järgmises Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis noormeeste U21 koondist. Tema abilisteks on Sander Post ja Igor Morozov ning meeskonna väravavahtide juhendajaks Aiko Orgla. Kehalise ettevalmistuse treeneriks on Karel Kübar. Eesti U21 koondise jaoks algab valiksari tänavu 8. juunil võõrsil Austria vastu ja lõpeb aasta hiljem Horvaatia vastu. Samad treenerid juhendavad ka Eesti U23 koondist.

2002. aastal sündinud noormeeste koondise treenerina jätkab Martin Klasen. Abitreeneriks on Alo Bärengrub ja väravavahtide juhendajaks Ruslan Mironov.

2003. aastal sündinud noortekoondislased mängivad Martin Reimi (pildil) käe all. Endise A-koondise peatreeneri Reimi abiliseks on Mikhail Artyukhov ning meeskonna väravavahtide treeneriks Säreverest pärit Andrus Lukjanov.

Eesti U18 koondise peatreeneriks on Alo Bärengrub, keda abistab Jan Harend. U17 koondise treeneritiimi eesotsas on Marko Pärnpuu ja väravavahtide treener on Ats Kutter.