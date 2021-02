Kokku on Järvamaal RMK majandatavat metsa 68 193 hektarit. Sellest umbes 21% on Andrese ütlust mööda rangelt kaitstud mets, kus raietöid ei tehta. Lisaks on veel umbes 9% majanduspiirangutega metsi, kus tuleb tööde tegemisel arvestada erinevate piirangutega.