Hea õpetaja mõõdupuuks on ennekõike õpilased. Türi põhikoolis ei saa Vantsi kehalise kasvatuse tundides laiselda ega teha seda, mis pähe tuleb. «Seal peab pingutama ning oma oskused ja võimed spordis proovile panema,» ütles VII klassi õpilane Karola Lee Aasavelt.

Karola Lee meelest on Merle Vantsi hea õpetaja. «Tema tundides on kord ja ta on heas mõttes nõudlik,» sõnas ta.