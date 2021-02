Algas lasteaedade ja -hoidude vaktsineerida soovivate töötajate nimekirjade kogumine

„Üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine on alanud ning saame teha ka ettevalmistusi lasteaedade- ja hoidude töötajate vaktsineerimiseks,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Vaktsineerimine on hea võimalus kaitsta iseend ja teisi. Vaktsineerimine on vabatahtlik, ent soovitan kõigil, kel võimalik, seda teha,“ lisas ta.