Türi jäärajal näeb autosid Žigulist kupee Mercedezeni

Raja hooldaja Andres Viidikas ütles, et adrenaliinirohked ringid ja mõnus sportlik hasart toob motospordihuvilised ja oma võimete piiri katsetajad ikka kohale. "Tullakse kaugemaltki. Näiteks Tallinnast, Raasikult. Kohe sõpruskondadega," märkis ta.

Mõned teevad vahepeal järve kaldal väikest grilli ja kinnitavad keha ning hüppavad siis jälle rooli taha ja annavad minna. Viidika sõnul on rada kasutav seltskond üldjuhul viisakas ja peab reeglitest kinni. "Äge on vaadata, et mõned ongi kohe jäärajal harjutamiseks eriautod ostnud, mõned aga lihvivad oskusi oma tänavasõidu masinatega. Olen siin täna näinud autosid Žigulist kupee Mercedezeni välja," lausus ta.