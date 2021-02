Kõige rohkem positiivseid testitulemusi tuli Järva valda

Viimase kahe nädalaga on maakonda lisandunud 222 koroonapositiivset inimest. Kevadest saati on aga maakonnas haigestunud kokku 824 inimest.

Juhtumite suharv 14 päeva jooksul kohalike omavalitsute lõikes hoiab jätkuvalt Järva valla näitajat kõrgel. See on 1219,65, mis on suurusjärgult võrreldav haigestumisega Saaremaal ja mõningatest Ida-Virumaa valdades.

Paides on see sama suhtarv 688,14 ja Türi vallas 380,55.

Järva vallavanem Arto Saar ütles, et tänase numbri taga on suure tõenäosusega Koeru hooldekeskuse neljapäevase laustestimise tulemused, mis kajastusid väikse viivitusega, sest tulemused polnud veel reede hommikuks Terviseametile veel laekunud.

Saar lootis, et Koeru hooldekeskuses hakkavad koroonanumbrid peagi langema, sest suurem osa majaga seotud kliente ja töötajaid on juba nakatunud. "Seal pole enam palju jäänud," märkis ta. Loodetavasti viib see kriitiliste piirkondade nimekirjast nii Järva valla kui Paide linna, kelle inimesi on hooldekeskuses omajagu.